В Латвии третий день подряд регистрируются рекорды холода

В Резекне сегодня ночью температура упала до +4,5 градуса, в Алуксне - до +6,4 градуса, в Даугавпилсе - до +4,9 градуса, в Скривери - до +5,3 градуса, в Стенде - до +3 градусов, в Лиепае - до +4,9 градуса, а самая низкая температура сегодня ночью была зарегистрирована в Руцаве, где она составила +2,7 градуса.