В Латвии третий день подряд регистрируются рекорды холода

Сегодня ночью во многих местах Латвии были побиты рекорды минимальной температуры для 5 августа, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Рекорды холода были зарегистрированы на семи станциях метеонаблюдений - в Резекне, Алуксне, Даугавпилсе, Скривери, Стенде, Лиепае и Руцаве.
В Резекне сегодня ночью температура упала до +4,5 градуса, в Алуксне - до +6,4 градуса, в Даугавпилсе - до +4,9 градуса, в Скривери - до +5,3 градуса, в Стенде - до +3 градусов, в Лиепае - до +4,9 градуса, а самая низкая температура сегодня ночью была зарегистрирована в Руцаве, где она составила +2,7 градуса.
В Лиепае новый рекорд холода устанавливается третий день подряд, а в Резекне и Алуксне - второй день подряд.