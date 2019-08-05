Пн, 5.08.2019
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Июль этого года стал самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений

ФОТО: EPA/Scanpix

Июль 2019 года в мире стал самым теплым месяцем, когда-либо зарегистрированным в истории метеорологических наблюдений, сообщает агентство LETA со ссылкой на программу Евросоюза по мониторингу Земли "Коперник".

"Несмотря на то, что июль обычно является самым теплым месяцем в мире, согласно нашим данным, он стал и самым теплым месяцем, когда-либо зарегистрированным", - сообщает служба программы "Коперник" C3S.

"В результате продолжения эмиссии вызывающих парниковый эффект газов и их влияния на глобальные температуры, в будущем эти рекорды будут побиты," - прогнозирует С3S.

Галерея: Жаркий июль в мире

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