Вт, 6.08.2019
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В среду в первой половине дня будет дождливо

Дождь

ФОТО: Pixabay

В среду в первой половине дня во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Кратковременные дожди местами пройдут и ночью, возможен туман. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов.

В среду в середине дня небо начнет проясняться. После обеда дожди возможны только в восточной части страны. Воздух прогреется до +19…+24 градусов.

В Риге будет в основном облачно, с утра пройдет кратковременный дождь, в середине дня облачность рассеется. Температура поднимется до +22…+24 градусов.

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