Вт, 6.08.2019
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Четвертую ночь подряд регистрируются рекорды холода

Мороз. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Четвертую ночь подряд во многих местах Латвии ставятся новые рекорды минимальной температуры воздуха, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Прошлой ночью новые рекорды холода для 6 августа были зарегистрированы на шести станциях метеонаблюдений - в Резекне, Даугавпилсе, Зиланы, Скривери, Бауске и Салдусе.

В Резекне сегодня ночью температура упала до +4,6 градуса, в Даугавпилсе - до +4,1 градуса, в Зиланы - до +6,2 градуса, в Скривери - до +5,3 градуса, а в Бауске и Салдусе - до +6,3 градуса.

В последующие ночи на этой неделе настолько низкой температуры воздуха не ожидается.

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