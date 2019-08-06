Четвертую ночь подряд регистрируются рекорды холода

Прошлой ночью новые рекорды холода для 6 августа были зарегистрированы на шести станциях метеонаблюдений - в Резекне, Даугавпилсе, Зиланы, Скривери, Бауске и Салдусе.

В Резекне сегодня ночью температура упала до +4,6 градуса, в Даугавпилсе - до +4,1 градуса, в Зиланы - до +6,2 градуса, в Скривери - до +5,3 градуса, а в Бауске и Салдусе - до +6,3 градуса.