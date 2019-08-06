Четвертую ночь подряд регистрируются рекорды холода

Четвертую ночь подряд во многих местах Латвии ставятся новые рекорды минимальной температуры воздуха, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Прошлой ночью новые рекорды холода для 6 августа были зарегистрированы на шести станциях метеонаблюдений - в Резекне, Даугавпилсе, Зиланы, Скривери, Бауске и Салдусе.
В Резекне сегодня ночью температура упала до +4,6 градуса, в Даугавпилсе - до +4,1 градуса, в Зиланы - до +6,2 градуса, в Скривери - до +5,3 градуса, а в Бауске и Салдусе - до +6,3 градуса.
В последующие ночи на этой неделе настолько низкой температуры воздуха не ожидается.