В четверг местами пройдут сильные ливни с грозами

Сегодня ночью погода будет преимущественно облачной. С утра в Курземе ожидается дождь, возможна гроза. На востоке страны образуется туман. Будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха составит +12…+16 градусов, однако местами на востоке она упадет до +9 градусов.

Ночью небо над Ригой преимущественно будет затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит +14…+16 градусов.

Днем погодные условия определит небольшой, но активный циклон, поэтому небо будет преимущественно затянуто облаками. На большей части территории страны ожидаются осадки, в отдельных районах - гроза. В Курземе и Латгале ожидается продолжительный дождь, количество осадков достигнет 15-30 мм.

В вечеру небо на западе начнет проясняться. На большей части территории страны ветер будет слабым, а на юго-востоке будет дуть умеренный ветер с севера. Во время грозы ветер будет порывистым. Максимальная температура воздуха составит +19…+22 градуса.