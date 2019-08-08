Латвию накрыл затяжной дождь: ближайшие сутки без изменений

Следующая ночь и день по всей Латвии будут дождливыми, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Синоптики прогнозируют, что сегодня ночью на большей части территории страны будет идти дождь.
В первой половине ночи в восточных районах дождь будет особенно сильным, возможна также гроза.
Ночью будет дуть слабый ветер с запада. В начале ночи в Латгале скорость северо-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, однако скорость порывов ветра может достигнуть 15-17 метров в секунду. Локально, главным образом в Курземе, образуется туман. Температура воздуха составит от +12 до +16 градусов.
В пятницу днем во многих районах также пройдет дождь, который местами будет сильным.
Днем в пятницу будет дуть слабый ветер с запада, который во время грозы может стать порывистым. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +18 до +22 градусов.
В пятницу в Риге дождь ожидается главным образом в начале ночи и после обеда, возможна также гроза.
Температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов, а днем - от +20 до +22 градусов.