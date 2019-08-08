Лишь суббота без существенных осадков: синоптики сделали прогноз на неделю

Погода на выходных и следующей рабочей неделе будет переменчивой.

В понедельник существенных осадков еще не ожидается, но уже во вторник атмосферное давление понизится, из-за чего как ночью, так и днем во многих районах Латвии будет идти дождь и греметь гром.

В последующие дни атмосферное давление повысится и дождь будет идти только в отдельных районах, а закончится неделя может дождливым днем на всей территории Латвии.

Синоптики прогнозируют, что понедельник будет теплым - столбик термометра может достичь отметки в +25 градусов.

А к середине недели произойдет похолодание, днем температура воздуха не будет превышать +17...+22 градусов, а ночью температура составит +10…+14 градусов.

Согласно прогнозам LVĢMC, в эту пятницу во многих районах Латвии будет идти дождь, местами количество осадков достигнет 20 -25 мм. Днем температура воздуха составит +18...+22 градусов, а ночью будет колебаться в рамках +12...+16 градусов.

В ночь на субботу погодные условия постепенно улучшатся. Ночью дождливая погода сохранится только в восточных районах, а суббота пройдет без существенных осадков.

В свою очередь в воскресенье снова во многих районах страны будет дождливо. Порывы ветра в Курземе достигнут 15 -17 метров в секунду.