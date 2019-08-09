Пт, 9.08.2019
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На Латвию надвигается сильная гроза, объявлено "оранжевое" предупреждение

Дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 9 августа, во всей Латвии объявлено "оранжевое" предупреждение, ожидается гроза, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

В ближайшее время в Латвии ожидается сильная гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В некоторых местах страны ожидаются сильные ливни, уровень осадков может достичь 15-30 миллиметров. Гроза продлится до вечера.

В Риге гроза также ожидается гроза. После обеда уровень осадков может достичь 15-20 миллиметров. 

Во время грозы ветер будет порывистым.

Галерея: Дожди в столице

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