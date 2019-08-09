На Латвию надвигается сильная гроза, объявлено "оранжевое" предупреждение

Iepriekšējās stundas laikā virs Rīgas izveidojās viens neliels pērkona negaiss, kura spēcīgās lietusgāzes ir vērojamas Artura Bodnara @bodX uzfilmētajā video. Šodien visā Latvijā ir izsludināts oranžais brīdinājums par pērkona negaisiem: https://t.co/htjtl8kFuQ https://t.co/NHuuYxkuMk — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 9, 2019

В ближайшее время в Латвии ожидается сильная гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В некоторых местах страны ожидаются сильные ливни, уровень осадков может достичь 15-30 миллиметров. Гроза продлится до вечера.

В Риге гроза также ожидается гроза. После обеда уровень осадков может достичь 15-20 миллиметров.

Во время грозы ветер будет порывистым.