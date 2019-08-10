В субботу к Латвии приблизится новый циклон

В субботу, 10 августа, к Латвии с запада приблизится новый циклон - погода будет облачной, но существенных осадков не ожидается, со ссылкой на Латвийский центр среды, геологии и метеорологии сообщает LETA.
Отмечается, что утром местами ожидается туман с видимостью 100 - 500 метров.
Днем время от времени выглянет солнце, будет дуть слабый ветер, который постепенно сменится на южный, юго-восточный.
Температура воздуха прогреется до +19...+23 градусов.
В Риге ожидается сухая, облачная погода, временами из-за облаков выглянет солнце.
Будет дуть слабый ветер. Столбик термометра в столице поднимется до +20... +22 градусов.