Сб, 10.08.2019
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В субботу к Латвии приблизится новый циклон

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В субботу, 10 августа, к Латвии с запада приблизится новый циклон - погода будет облачной, но существенных осадков не ожидается, со ссылкой на Латвийский центр среды, геологии и метеорологии сообщает LETA.

Отмечается, что утром местами ожидается туман с видимостью 100 - 500 метров.

Днем время от времени выглянет солнце, будет дуть слабый ветер, который постепенно сменится на южный, юго-восточный.

Температура воздуха прогреется до +19...+23 градусов.

В Риге ожидается сухая, облачная погода, временами из-за облаков выглянет солнце.

Будет дуть слабый ветер. Столбик термометра в столице поднимется до +20... +22 градусов.

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