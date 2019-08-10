Латвию пересечет зона осадков. Ожидается переменная облачность

Предстоящей ночью дожди пройдут по всей Латвии, а в воскресенье, 11 августа, осадки ожидаются только в восточных регионах страны, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью погодные условия будет определять циклон. Начиная с запада Латвию пересечет зона осадков - во многих регионах ожидаются дожди, возможны грозы.
Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха составит от +13 до +17 градусов.
Днем ожидается переменная облачность, осадки прогнозируются только на востоке Латвии.
На западе страны юго-западный, западный ветер усилится в порывах до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит до +20...+25 градусов.
В Риге ночью также ожидается дождь, температура воздуха составит +15, +16 градусов.
Днем будет переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха составит от +23 до +25 градусов.