Синоптики: в воскресенье дожди пройдут только на востоке страны

Ожидается частичная облачность, на востоке облаков будет больше. Осадки также ожидаются главным образом на востоке страны, где возможна и гроза.

Будет дуть медленный южный ветер, а в предобеденное время на западе Латвии усилится юго-западный, западный ветер, его скорость в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +21..+25 градусов.