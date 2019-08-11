Вс, 11.08.2019
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Синоптики: в воскресенье дожди пройдут только на востоке страны

Дождь в Риге

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 11 августка, осадки ожидаются в основном в восточных районах Латвии, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. 

Ожидается частичная облачность, на востоке облаков будет больше. Осадки также ожидаются главным образом на востоке страны, где возможна и гроза. 

Будет дуть медленный южный ветер, а в предобеденное время на западе Латвии усилится юго-западный, западный ветер, его скорость в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +21..+25 градусов. 

В Риге солнце будет сменяться облаками, после обеда в столице ожидается кратковременный дождь. Будет дуть юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +22 до +24 градусов.

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