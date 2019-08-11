Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 12 августа, Латвию достигнет зона облачности и осадков, поэтому будет пасмурно, а во второй половине дня в Курземе и Видземе ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.