Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 12 августа, Латвию достигнет зона облачности и осадков, поэтому будет пасмурно, а во второй половине дня в Курземе и Видземе ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью температура воздуха составит от +9 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +21... +26 градусов, местами в центральных районах - до +27 градусов.
В Риге температура воздуха ночью составит +13... +14 градусов.
В течение дня облачность увеличится, вечером пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +25... +26 градусов.