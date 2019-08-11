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Дожди и грозы: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Гроза в Риге

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 12 августа, Латвию достигнет зона облачности и осадков, поэтому будет пасмурно, а во второй половине дня в Курземе и Видземе ожидаются кратковременные дожди и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью температура воздуха составит от +9 до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +21... +26 градусов, местами в центральных районах - до +27 градусов.

В Риге температура воздуха ночью составит +13... +14 градусов.

В течение дня облачность увеличится, вечером пройдет дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит +25... +26 градусов.

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