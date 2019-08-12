В понедельник ожидается жара до +27 градусов; возможны грозы с градом и смерчами

В понедельник в Латвии ожидается много облаков, однако будет тепло - максимальная температура воздуха составит от +21 градуса в части Курземе до +27 градусов в центральном и восточном районах страны, сообщает агентство LETA.
По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и вечером пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильным дождем, крупным градом, порывами ветра и риском смерчей. Согласно данным Европейского экспериментального центра прогнозирования бурь, самый сильный разгул стихии возможен в Видземе.
Будет дуть умеренный южный ветер, в Курземе - слабый переменчивый ветер.
В Риге между облаками будет проглядывать солнце, которое прогреет воздух до +26 градусов, во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна и гроза.