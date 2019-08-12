Начало августа в этом году было самым холодным в 21-м веке

Средняя температура первой декады августа в Латвии составила +15,1 градуса, что на 2,3 градуса ниже нормы.
До сих пор самым холодным август был в 2012 году, когда средняя температура составила +15,9 градуса.
В первые десять дней августа этого года самая высокая температура составила +26,6 градуса 7 августа в Бауске, а самая низкая была на рассвете 5 августа в Руцаве - +2,7 градуса. В Лиепае, Руцаве и Алуксне побит рекорд холода первой декады августа.
В целом в августе побит 21 рекорд минимальной температуры воздуха. Общее количество осадков составило 26,4 мм или 126% от нормы.
Как сообщалось ранее, самыми холодными в 21-м веке были также первая и вторая декады июля.