Начало августа в этом году было самым холодным в 21-м веке

До сих пор самым холодным август был в 2012 году, когда средняя температура составила +15,9 градуса.

В первые десять дней августа этого года самая высокая температура составила +26,6 градуса 7 августа в Бауске, а самая низкая была на рассвете 5 августа в Руцаве - +2,7 градуса. В Лиепае, Руцаве и Алуксне побит рекорд холода первой декады августа.