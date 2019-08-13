В среду будет облачно, возможны дожди с грозами

В среду как ночью, так и днем местами пройдут дожди, возможны грозы, сообщает агентство LETA.
Днем облачность увеличится, более солнечная погода сохранится в Курземе.
Температура воздуха ночью опустится до +11..+16 градусов, днем потеплеет до +18..+22 градусов.
Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер, местами на побережье и под влиянием грозовых туч возможны порывы до 14 метров в секунду.
В Риге в ближайшие сутки ожидается частичная облачность, возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха составит от +15 градусов ночью до +21 градуса днем.