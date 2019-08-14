Прогноз погоды на выходные: ожидается теплая погода, местами пройдут дожди

В ближайшие дни будет преобладать переменная облачность, часто будет светить солнце. В четверг и пятницу местами пройдут дожди, в субботу возможны грозовые ливни.

В пятницу станет еще теплее, а в субботу температура воздуха поднимется до +20..+25 градусов, в воскресенье - еще на градус выше.