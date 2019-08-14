Ср, 14.08.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Прогноз погоды на выходные: ожидается теплая погода, местами пройдут дожди

Прогноз погоды на выходные: ожидается теплая погода, местами пройдут дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В выходные дни температура воздуха в Латвии немного повысится, местами пройдут дожди, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

В ближайшие дни будет преобладать переменная облачность, часто будет светить солнце. В четверг и пятницу местами пройдут дожди, в субботу возможны грозовые ливни.

В пятницу станет еще теплее, а в субботу температура воздуха поднимется до +20..+25 градусов, в воскресенье - еще на градус выше.

Самые холодные ночи на этой неделе будут на четверг и пятницу, когда воздух местами остынет до +7 градусов.

Читать также

НАВЕРХ