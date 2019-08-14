В четверг ожидается более солнечная погода

Ночью местами возможны кратковременные дожди, на побережье - грозы. Осадки возможны и днем, однако в целом погода будет более солнечной чем в среду.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, минимальная температура воздуха ночью и с утра составит +7..+11 градусов, на побережье - до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.