Ср, 14.08.2019
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В четверг ожидается более солнечная погода

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг в Латвии ожидается немного меньше облаков, однако утро будет более холодным, сообщает агентство LETA.

Ночью местами возможны кратковременные дожди, на побережье - грозы. Осадки возможны и днем, однако в целом погода будет более солнечной чем в среду.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, минимальная температура воздуха ночью и с утра составит +7..+11 градусов, на побережье - до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Небольшой юго-западный ветер в течение дня сменит направление на северо-западное. Минимальная температура воздуха ночью составит +12 градусов, в пригороде - до +8..+10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +21..+22 градуса.

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