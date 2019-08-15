Чт, 15.08.2019
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Синоптики обещают солнечный четверг

Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 15 августа, солнце будет чередоваться с облаками, отдельные крупные кучевые облака принесут кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха составит до +18..+22 градусов. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, на севере страны скорость его порывов может составить до 13 метров в секунду.

В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, осадков не ожидается. Слабый или умеренный юго-западный ветер станет западным и северо-западным. Воздух прогреется до +21 градуса.

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