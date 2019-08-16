В выходные станет немного теплее

В субботу и воскресенье ожидается частичная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Южный ветер в воскресенье в порывах усилится до 9-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха местами на востоке понизится до +8 градусов, а на большей части территории страны не опустится ниже +10..+16 градусов. В субботу в центральных регионах страны воздух прогреется до +26 градусов, максимальная температура в воскресенье составит +22..+27 градусов.