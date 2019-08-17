Сб, 17.08.2019
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  • В субботу потеплеет до +26 градусов; местами возможны ливни с грозами

В субботу потеплеет до +26 градусов; местами возможны ливни с грозами

Иллюстративное фото

ФОТО: Foto:Reuters/Scanpix

В субботу в Латвии температура воздуха составит от +20..+24 градуса на западе и востоке страны до +24..+26 градусов в центральной части - Земгале и на западе Видземе, сообщает агентство LETA.

Ожидается небольшая облачность, больше облаков сохранится в Курземе и на западе Земгале, где днем и вечером местами ожидаются ливни, возможно, с грозами. Будет доминировать слабый ветер.

В Риге облаков станет меньше, ожидается сухой и солнечный день. При слабом или умеренном южном ветре воздух прогреется до +25..+26 градусов.

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