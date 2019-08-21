В среду местами пройдут сильные ливни

Большое количество осадков не затронет Курземе, но в западной части страны образуются отдельные крупные кучевые облака, которые принесут ливни.

Дожди почти не коснутся Курземе, а в Земгале, Видземе и Латгале количество осадков составит 10-20 миллиметров, местами на востоке страны - более 40 миллиметров. По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к вечеру дожди стихнут.

Небо будет преимущественно облачным, к вечеру прояснится. Будет дуть слабый до умеренного ветер разных направлений.

Максимальная температура воздуха составит +15..+21 градус. Днем после сильного дождя температура воздуха понизится до +12..+14 градусов.