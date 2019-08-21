Синоптики предупреждают о тумане в ночь на четверг

В ночь на четверг, 22 августа, в небе над Латвией будет мало облаков, более облачная погода сохранится только на востоке страны, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики
.Самый сильный туман ожидается ранним утром в Видземе и Селии. Температура воздуха составит +7..+12 градусов, однако местами на побережье она не опустится ниже +16 градусов.
Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +19..+23 градусов. Слабый или умеренный ветер будет дуть с запада.
В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшое количество облаков, без осадков. Температура воздуха на восходе солнца составит +11..+12 градусов, в пригороде - +8..+10 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется до +22 градусов.