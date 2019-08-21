Синоптики предупреждают о тумане в ночь на четверг

.Самый сильный туман ожидается ранним утром в Видземе и Селии. Температура воздуха составит +7..+12 градусов, однако местами на побережье она не опустится ниже +16 градусов.

Днем существенных осадков не ожидается, воздух прогреется до +19..+23 градусов. Слабый или умеренный ветер будет дуть с запада.