Чт, 22.08.2019
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Четверг будет теплым и довольно солнечным

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В четверг в Латвии ожидается относительно солнечная погода, без осадков, сообщает агентство LETA.

Иногда солнце будут закрывать облака, ожидается слабый или умеренный западный ветер.

Температура воздуха поднимется до +19..+23 градуса.

В Риге ожидается небольшая или переменная облачость, слабый или умеренный западный ветер перейдет в северо-западный, а температура воздуха поднимется до +22 градусов.

Погодные условия устанавливает антициклон. Атмосферное давление повысится до 769-772 мм ртутного столба.

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