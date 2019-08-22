Четверг будет теплым и довольно солнечным

В четверг в Латвии ожидается относительно солнечная погода, без осадков, сообщает агентство LETA.
Иногда солнце будут закрывать облака, ожидается слабый или умеренный западный ветер.
Температура воздуха поднимется до +19..+23 градуса.
В Риге ожидается небольшая или переменная облачость, слабый или умеренный западный ветер перейдет в северо-западный, а температура воздуха поднимется до +22 градусов.
Погодные условия устанавливает антициклон. Атмосферное давление повысится до 769-772 мм ртутного столба.