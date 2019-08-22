Возможно, на следующей неделе жара перевалит за +30 градусов

Согласно последним прогнозам, выросла вероятность того, что на следующей неделе температура воздуха в Латвии повысится до +30 или даже +32 градусов.
По прогнозам "Global Forecast System", на следующей неделе западные ветры в Латвии сменятся южными, которые принесут с собой горячий воздух.
Возможно, в течение недели влияние антициклона ослабнет, влажность воздуха возрастет. В таком случае ожидаются грозы, а максимальная температура воздуха будет ниже.
Самой высокой температурой воздуха, зарегистрированной в Латвии в августе, были +33 градуса в 1992 году, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.