Чт, 22.08.2019
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Возможно, на следующей неделе жара перевалит за +30 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Согласно последним прогнозам, выросла вероятность того, что на следующей неделе температура воздуха в Латвии повысится до +30 или даже +32 градусов.

По прогнозам "Global Forecast System", на следующей неделе западные ветры в Латвии сменятся южными, которые принесут с собой горячий воздух.

Возможно, в течение недели влияние антициклона ослабнет, влажность воздуха возрастет. В таком случае ожидаются грозы, а максимальная температура воздуха будет ниже.

Самой высокой температурой воздуха, зарегистрированной в Латвии в августе, были +33 градуса в 1992 году, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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