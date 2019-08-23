Синоптики сделали прогноз на ближайшие выходные

В воскресенье над Латвией окажется центральная часть антициклона, но в субботу еще будет ощущаться влияние северного циклона, поэтому местами - главным образом на севере Видземе - пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ночь на субботу будет довольно облачной и ветреной, однако температура воздуха не опустится ниже +12..+18 градусов, в свою очередь в ночь на воскресенье воцарится безветрие и сгустится туман, температура воздуха понизится до +7..+14 градусов.

В течение дня воздух прогреется до +20..+26 градусов.

Согласно последним прогнозам, на следующей неделе ожидается жара. Будет преимущественно солнечно, но во второй половине дня вырастет вероятность дождей и гроз.

Напомним, в самые жаркие дни на следующей неделе температура воздуха может повыситься до +27..+32 градусов.