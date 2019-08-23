Суббота будет теплой и солнечной

Ожидается переменная облачность, но день будет довольно солнечным. Местами - главным образом ночью и с утра на севере Видземе - пройдут небольшие кратковременные дожди.

Умеренный юго-западный ветер в течение дня сменит направление на западное и северное. Температура воздуха составит от +12..+18 градусов ночью до +20..+25 градусов днем.

В Риге в субботу ожидается преимущественно облачное утро и солнечный день, без осадков. Ночью будет дуть умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха понизится до +15..+17 градусов. Днем слабый или умеренный западный ветер перейдет в северный, воздух прогреется до +23 градусов, у моря - до +21 градуса.