В воскресенье в Латвии ожидается жара до +27 градусов

В воскресенье днем в Латвии солнце прогреет воздух до +22..+27 градусов, наиболее жарким день будет Курземе и Земгале, сообщает агентство LETA.
В Курземе и Земгале образуются небольшие губчатые облака, в свою очередь в Видземе и Латгале сохранится преимущественно ясная погода.
Ожидается слабый ветер и безветрие.
В Риге ожидается солнечная погода с температурой воздуха до +25 градусов, немного прохладнее будет у моря.
Погодные условия устанавливает антициклон. Атмосферное давление составляет 771-772 мм рт. ст. на уровне моря.