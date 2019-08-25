Вс, 25.08.2019
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В воскресенье в Латвии ожидается жара до +27 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье днем в Латвии солнце прогреет воздух до +22..+27 градусов, наиболее жарким день будет Курземе и Земгале, сообщает агентство LETA.

В Курземе и Земгале образуются небольшие губчатые облака, в свою очередь в Видземе и Латгале сохранится преимущественно ясная погода.

Ожидается слабый ветер и безветрие.

В Риге ожидается солнечная погода с температурой воздуха до +25 градусов, немного прохладнее будет у моря.

Погодные условия устанавливает антициклон. Атмосферное давление составляет 771-772 мм рт. ст. на уровне моря.

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