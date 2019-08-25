Погода зовет на пляж: наступило хорошее время для загара

Дни становятся короче, медленно уменьшается интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому загар в конце августа и сентябре будет более здоровым, чем в предыдущие четыре месяца.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу в Руцаве индекс ультрафиолетовой радиации составил 4,9 пункта, что соответствует среднему уровню.
Однако люди со светлой кожей все еще рискуют получить ожоги, проводя много времени на солнце, особенно с 12 до 15 часов, когда ультрафиолетовое излучение является самым большим.
На следующей неделе погодные условия будут пригодны для принятия солнечных ванн, прогнозируют синоптики. Погода будет преимущественно солнечной и теплой, временами - даже жаркой.
В ближайшие дни максимальная температура воздуха составит +24..+29 градусов, местами на побережье Рижского залива температура будет на градус ниже.