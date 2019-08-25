Вс, 25.08.2019
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Погода зовет на пляж: наступило хорошее время для загара

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Дни становятся короче, медленно уменьшается интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому загар в конце августа и сентябре будет более здоровым, чем в предыдущие четыре месяца.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу в Руцаве индекс ультрафиолетовой радиации составил 4,9 пункта, что соответствует среднему уровню.

Однако люди со светлой кожей все еще рискуют получить ожоги, проводя много времени на солнце, особенно с 12 до 15 часов, когда ультрафиолетовое излучение является самым большим.

На следующей неделе погодные условия будут пригодны для принятия солнечных ванн, прогнозируют синоптики. Погода будет преимущественно солнечной и теплой, временами - даже жаркой.

В ближайшие дни максимальная температура воздуха составит +24..+29 градусов, местами на побережье Рижского залива температура будет на градус ниже.

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