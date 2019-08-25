В понедельник будет еще жарче

Сохранится солнечная погода. Ночью и с утра местами, особенно в Курземе, ожидается туман. Ночью будет доминировать южный, а днем - слабый западный ветер.

Минимальная температура воздуха на восходе составит +8..+15 градусов. Днем воздух прогреется до +24..+29 градусов, местами на побережье - до +22 градусов.

В Риге в понедельник будет светить солнце и дуть слабый ветер. Температура воздуха на восходе составит +16 градусов, в пригороде - +11..+14 градусов, а днем воздух прогреется до +27 градусов, у моря - до +24 градусов.