Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя августа

На этой неделе в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, а температура воздуха днем может составить до +30 градусов, прогнозируют синоптики.
Во вторник и в среду дождей не ожидается, начиная с пятницы возможны дожди и грозы.
Максимальная температура воздуха составит от +22..+24 градусов местами на востоке страны и на побережье до +27..+30 градусов в западных и центральных регионах страны.
Ночью температура воздуха в некоторых местах, в основном на востоке страны, может опуститься ниже +10 градусов. В середине недели усилится юго-восточный ветер.
Прогнозы синоптиков на начало сентября пока неопределенны - 1 и 2 сентября возможна и жара с локальными грозовыми ливнями, и более прохладная погода с дождем или без него.