Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя августа

Во вторник и в среду дождей не ожидается, начиная с пятницы возможны дожди и грозы.

Максимальная температура воздуха составит от +22..+24 градусов местами на востоке страны и на побережье до +27..+30 градусов в западных и центральных регионах страны.

Ночью температура воздуха в некоторых местах, в основном на востоке страны, может опуститься ниже +10 градусов. В середине недели усилится юго-восточный ветер.