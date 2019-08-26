Бегом на море! Во вторник потеплеет до +29 градусов

Во вторник, 27 августа, в Латвии не ожидается погодных изменений, во второй половине дня в Курземе и Земгале температура поднимется до +29 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью и с утра местами - главным образом в Видземе - образуется туман. День будет преимущественно солнечным. Ожидается слабый ветер или безветрие.
Температура воздуха к концу ночи опустится до +9..+16 градусов, максимальная температура во второй половине дня составит от +23..+25 градусов местами в Латгале, Видземе и на побережье до +26..+29 на большей части территории Латвии.
В Риге во вторник ожидается солнечная, безветренная погода, во второй половине дня возможен слабый ветер с севера.
Минимальная температура воздуха ночью составит +16 градусов, в пригороде местами она упадет до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +27 градусов, у моря - до +23 градусов.