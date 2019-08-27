Ни тени, ни ветра: синоптики рассказали о погоде на вторник

Местами - особенно в северо-западной части Видземе - сгустился туман. Ветра практически нет, облаков мало.

В Риге в целом наблюдается ясная погода, безветрие, температура воздуха на рассвете составила от +11 градусов в международном аэропорту до +17 градусов местами в северной части столицы.

Во второй половине дня максимальная температура воздуха в Латвии составит от +23 градусов местами на побережье Рижского залива до +29 градусов во многих местах Курземе и Земгале, прогнозируют синоптики.

Сохранится солнечная погода, будет дуть медленный ветер, возможно безветрие.

В Риге воздух прогреется до +23 градусов на побережье и до +26..+28 градусов в других местах столицы.

Погодные условия определяет центр антициклона. Атмосферное давление составляет примерно 770 миллиметров ртутного столба на уровне моря.

Максимальная температура воздуха в понедельник в Латвии составила от +21 градуса на побережье до +29 градусов в Курземе и Земгале.