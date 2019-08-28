В среду ожидается рекордная жара

В среду на западном побережье Курземе температура воздуха в тени поднимется до +30..+31 градуса, таким образом, может быть побит национальный рекорд жары 28 августа - в 1997 году в Курземе было зарегистрировано +30,6 градусов, сообщает агентство LETAю