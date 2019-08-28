Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде в первый день учебы

В начале сентября Латвия будет находиться на границе горячего и прохладного воздуха, поэтому ожидается непостоянная погода, сообщает агентство LETA.
В ближайшие сутки увеличится облачность и пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха в течение дня станет немного ниже, но в первые дни сентября она снова может повыситься, особенно в восточной части страны, где возможны рекорды тепла, даже рекорды всего месяца.
Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в воскресенье, 1 сентября, в Курземе и местами в центральной части страны ожидаются грозовые ливни, температура воздуха поднимется до +25..+30 градусов.
В понедельник дожди и грозы могут продолжиться, в восточных районах воздух прогреется до +30 градусов, но в Курземе будет на 10 градусов холоднее.
На следующей неделе возможны и сильные дожди, станет прохладнее, а в отдельные дни не будет теплее +15..+20 градусов.