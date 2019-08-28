Жара и грозы: синоптики рассказали о погоде в первый день учебы

В ближайшие сутки увеличится облачность и пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозовые ливни. Температура воздуха в течение дня станет немного ниже, но в первые дни сентября она снова может повыситься, особенно в восточной части страны, где возможны рекорды тепла, даже рекорды всего месяца.