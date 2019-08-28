В четверг станет более облачно; возможна гроза

Ночью кратковременный дождь ожидается только в Курземе, над большей частью территории страны небо будет ясным. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха составит +15..+20 градусов, местами на востоке страны температура опустится до +11 градусов.