В четверг станет более облачно; возможна гроза

В четверг, 29 августа, в Латвии, начиная с юго-запада, увеличится количество облаков, местами пройдет кратковременный дождь, также возможна гроза, прогнозируют синоптики.
Ночью кратковременный дождь ожидается только в Курземе, над большей частью территории страны небо будет ясным. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха составит +15..+20 градусов, местами на востоке страны температура опустится до +11 градусов.
Днем также ожидается умеренный южный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит +23..+29 градусов.
В Риге ночь будет ясной, температура воздуха не опустится ниже +17 градусов.
Днем небо будет затянуто облаками, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +27 градусов. Умеренный юго-восточный ветер сменится южным, скорость порывов которого составит до 11 метров в секунду.