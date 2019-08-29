Чт, 29.08.2019
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В четверг будет жарко; местами пройдут дожди

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, более солнечная погода сохранится на востоке страны, сообщает агентство LETA.

Местами пройдут кратковременные дожди, больше дождевых туч ожидается на западе, возможны и грозы.

Температура воздуха повысится до +23..+28 градусов.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер.

В Риге температура воздуха поднимется до +27 градусов, будет облачно, возможен кратковременный дождь.

На погодные условия влияет антициклон на востоке и зона низкого давления на западе.

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