В четверг будет жарко; местами пройдут дожди

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, более солнечная погода сохранится на востоке страны, сообщает агентство LETA.
Местами пройдут кратковременные дожди, больше дождевых туч ожидается на западе, возможны и грозы.
Температура воздуха повысится до +23..+28 градусов.
Будет дуть южный, юго-восточный ветер.
В Риге температура воздуха поднимется до +27 градусов, будет облачно, возможен кратковременный дождь.
На погодные условия влияет антициклон на востоке и зона низкого давления на западе.