В четверг будет жарко; местами пройдут дожди

Местами пройдут кратковременные дожди, больше дождевых туч ожидается на западе, возможны и грозы.

Температура воздуха повысится до +23..+28 градусов.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер.

В Риге температура воздуха поднимется до +27 градусов, будет облачно, возможен кратковременный дождь.