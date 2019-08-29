Чт, 29.08.2019
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После грозовой ночи пятница пройдет без осадков

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вечером в четверг и в ночь на пятницу, 30 августа, во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, прогнозируют синоптики.

В утренние и вечерние часы местами образуется туман, воздух охладится до +15..+19 градусов.

В пятницу облачность уменьшится, но местами все равно пройдут дожди. Воздух прогреется до +21..+28 градусов.

В Риге вечером и ночью ожидается дождь, а день может пройти без осадков.

Температура составит от +18 градусов ночью до +22..+24 во второй половине дня.

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