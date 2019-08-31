Температура воды в местах для купания - до +21 градуса, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая прохладная вода в море сохраняется на западном и южном побережье Рижского залива - в Колке, Рое, Мерсрагсе и Юрмале температура воды в среднем составляет +15..+16 градусов. На западе Курземе и на значительной части Видземского побережья температура воды колеблется около +20 градусов, теплее вода в Лиепае и в других местах на юге Курземского побережья.
В озерах вода прогрелась до +20 градусов.
Температура воды в Венте, Лиелупе и Даугаве в субботу утром составляет +19..+21 градус, в остальных реках - от +14 до +20 градусов.