Сб, 31.08.2019
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Температура воды в местах для купания - до +21 градуса

Люди купаются в озере Велнэзерс на Югле. Иллюстративное фото.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Температура воды в местах для купания - до +21 градуса, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая прохладная вода в море сохраняется на западном и южном побережье Рижского залива - в Колке, Рое, Мерсрагсе и Юрмале температура воды в среднем составляет +15..+16 градусов. На западе Курземе и на значительной части Видземского побережья температура воды колеблется около +20 градусов, теплее вода в Лиепае и в других местах на юге Курземского побережья.

В озерах вода прогрелась до +20 градусов.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Даугаве в субботу утром составляет +19..+21 градус, в остальных реках - от +14 до +20 градусов.

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