Сб, 31.08.2019
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Первый день осени будет солнечным и жарким

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В воскресенье, 1 сентября, в Латвии сохранится солнечная и жаркая погода, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая переменная облачность, ночью и утром местами, особенно в Латгале, возможен туман.

Ночная температура составит +8..+15 градусов, максимальная температура воздуха днем - от +22..+25 градусов на востоке страны и Курземском побережье Рижского залива до +27..+29 градусов на остальной части западной Латвии.

В Риге 1 сентября прогнозируется незначительная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит +15 градусов, в пригородах - +11..+13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +26..+27 градусов.

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