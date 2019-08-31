Первый день осени будет солнечным и жарким

Ожидается небольшая переменная облачность, ночью и утром местами, особенно в Латгале, возможен туман.

Ночная температура составит +8..+15 градусов, максимальная температура воздуха днем - от +22..+25 градусов на востоке страны и Курземском побережье Рижского залива до +27..+29 градусов на остальной части западной Латвии.