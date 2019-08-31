Первый день осени будет солнечным и жарким

В воскресенье, 1 сентября, в Латвии сохранится солнечная и жаркая погода, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая переменная облачность, ночью и утром местами, особенно в Латгале, возможен туман.
Ночная температура составит +8..+15 градусов, максимальная температура воздуха днем - от +22..+25 градусов на востоке страны и Курземском побережье Рижского залива до +27..+29 градусов на остальной части западной Латвии.
В Риге 1 сентября прогнозируется незначительная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит +15 градусов, в пригородах - +11..+13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +26..+27 градусов.