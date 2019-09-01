Уже в первый школьный день Латвию настигнет холодный атмосферный фронт

Уже в понедельник, 2 сентября, Латвию с запада начнет пересекать холодный атмосферный фронт и дождевые облака, однако в целом на следующей неделе дожди будут редко, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выступил с предупреждением о высокой пожароопасности в лесах на западе и в центральных регионах страны.
Согласно предварительным данным, август стал пятым месяцем в этом году, когда количество осадков по стране в целом было меньше нормы.
Засуха во многих местах сохраняется уже с прошлого года, ставшего самым засушливым за историю метеонаблюдений в Латвии.
В то же время уже в ближайшие сутки в Латвию с запада придет холодный атмосферный фронт, который обозначит начало осени.
Несмотря на то, что температура воздуха понизится, на большей части территории страны осадков будет мало.
В первый учебный день в Курземе уже с утра ожидается дождь. Местами возможны и грозы, однако на большей территории страны осадков будет мало или не будет совсем.
До прихода облаков солнце прогреет воздух до +24...+28 градусов.
Уже во вторник, 3 сентября, по всей стране температура будет ниже +20 градусов.