Уже в первый школьный день Латвию настигнет холодный атмосферный фронт

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выступил с предупреждением о высокой пожароопасности в лесах на западе и в центральных регионах страны.

Согласно предварительным данным, август стал пятым месяцем в этом году, когда количество осадков по стране в целом было меньше нормы.

Засуха во многих местах сохраняется уже с прошлого года, ставшего самым засушливым за историю метеонаблюдений в Латвии.

В то же время уже в ближайшие сутки в Латвию с запада придет холодный атмосферный фронт, который обозначит начало осени.

Несмотря на то, что температура воздуха понизится, на большей части территории страны осадков будет мало.

В первый учебный день в Курземе уже с утра ожидается дождь. Местами возможны и грозы, однако на большей территории страны осадков будет мало или не будет совсем.

До прихода облаков солнце прогреет воздух до +24...+28 градусов.