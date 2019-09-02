В понедельник местами ожидаются кратковременные дожди и грозовые ливни

В понедельник по мере того, как с запада Латвию начнет накрывать холодный атмосферный фронт, по всей стране усилится облачность, только в восточных регионах до самого вечера сохранится солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы с сильными ливнями.
При умеренном южном ветре и солнце температура воздуха в центральных и восточных регионах составит +24..+28 градусов.
С приходом холодного атмосферного фронта ветер сменится на западный, северо-западный, температура упадет. Максимальная температура воздуха на западе Курземе составит +19 градусов.
В Риге во второй половине дня усилится облачность, ожидается дождь, возможна гроза, а порывы северо-западного ветра составят 16 метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет +27 градусов, но уже вечером опустится до +16 градусов.