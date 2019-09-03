Синоптики: Латгале накроют дожди, в Курземе день будет солнечным

Во вторник, 3 сентября, восточную часть Латвии пересечет дождевой фронт, больше всего осадков ожидается в Латгале, прогнозируют синоптики.
Отдельные дождевые облака ожидаются и в других местах страны, они принесут кратковременный дождь. Восточные края накроет толстое одеяло из облаков, в свою очередь в Курземе день будет самым солнечным.
В основном будет дуть медленный ветер. Воздух прогреется до +16..+20 градусов, между тем в послеобеденное время на востоке страны температура воздуха составит лишь +12..+14 градусов.
В Риге облаков станет меньше, существенных осадков не ожидается. При медленном ветре температура воздуха составит +19 градусов.
На погодные условия влияет уходящий атмосферный фронт и ответвление антициклона. Атмосферное давление в Латвии повысится до 763-764 миллиметров ртутного столба на уровне моря.
Галерея: дождь в центре Риги