В четверг с запада придет холодный атмосферный фронт

В четверг в центральной части Латвии воздух может прогреться до +25 градусов, а оставшиеся дни недели будут более прохладными, прогнозируют синоптики.
С запада придет холодный атмосферный фронт, который в четверг принесет в Курземе, а затем и в другие районы страны кратковременные дожди.
Наиболее сильные дожди ожидаются в воскресенье.
Температура воздуха в конце недели не превысит +20 градусов, а в воскресенье из-за дождя будет не больше +15.
Возможно, самой холодной станет ночь на субботу, когда при ясном небе и безветрии воздух охладится до +5..+9 градусов.