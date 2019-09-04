Ср, 4.09.2019
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В четверг с запада придет холодный атмосферный фронт

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

 В четверг в центральной части Латвии воздух может прогреться до +25 градусов, а оставшиеся дни недели будут более прохладными, прогнозируют синоптики.

С запада придет холодный атмосферный фронт, который в четверг принесет в Курземе, а затем и в другие районы страны кратковременные дожди.

Наиболее сильные дожди ожидаются в воскресенье.

Температура воздуха в конце недели не превысит +20 градусов, а в воскресенье из-за дождя будет не больше +15.

Возможно, самой холодной станет ночь на субботу, когда при ясном небе и безветрии воздух охладится до +5..+9 градусов.

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