Четверг будет ветреным и теплым, возможны дожди

В четверг в Латвии из-за небольшого усиления южного ветра температура воздуха повысится до +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики.
День будет более солнечным на востоке страны, а в Курземе местами ожидается дождь. После обеда и вечером кратковременный дождь возможен и в других районах Латвии.
Ночью температура воздуха опустится до +7..+12 градусов, на побережье до +12..+15 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер усилится до 12 м/с. Температура ночью составит до +12 градусов, днем потеплеет до +24.