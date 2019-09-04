Ср, 4.09.2019
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Четверг будет ветреным и теплым, возможны дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

В четверг в Латвии из-за небольшого усиления южного ветра температура воздуха повысится до +20..+25 градусов, прогнозируют синоптики.

День будет более солнечным на востоке страны, а в Курземе местами ожидается дождь. После обеда и вечером кратковременный дождь возможен и в других районах Латвии.

Ночью температура воздуха опустится до +7..+12 градусов, на побережье до +12..+15 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность без осадков. Южный ветер усилится до 12 м/с. Температура ночью составит до +12 градусов, днем потеплеет до +24.

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