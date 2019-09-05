В Латвию пришел холодный атмосферный фронт. В пятницу пройдут небольшие дожди

В четверг в Латвию с запада пришел холодный атмосферный фронт, который до завтрашнего утра пересечет всю страну, свидетельствует метеорологическая информация.
Во многих регионах пройдут небольшие дожди, а завтра днем дождливо в основном будет на севере Латвии.
Ночью ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 14-17 метров в секунду, днем порывистый ветер будет дуть по всей стране.
Температура воздуха утром составит +11..+16 градусов, днем повысится до +17..+20 градусов.
В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха составит от +14 градусов в утренние часы до +19 или +20 градусов днем.