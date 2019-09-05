В Латвию пришел холодный атмосферный фронт. В пятницу пройдут небольшие дожди

Во многих регионах пройдут небольшие дожди, а завтра днем дождливо в основном будет на севере Латвии.

Ночью ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 14-17 метров в секунду, днем порывистый ветер будет дуть по всей стране.

Температура воздуха утром составит +11..+16 градусов, днем повысится до +17..+20 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь.