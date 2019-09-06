Пт, 6.09.2019
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В воскресенье в Латвию начнет поступать теплый воздух

ФОТО: Pexels/Pixabay/CC0 Creative Commons

В воскресенье в Латвию начнет поступать теплый воздух с юго-востока Европы, поэтому в понедельник и вторник температура воздуха повысится до +21..+26 градусов, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

В субботу еще будет облачно, местами в Курземе пройдут дожди.

После прохладной ночи температура воздуха днем поднимется до +17..+20 градусов.

В воскресенье во многих регионах ожидается дождь, в Курземе - сильный, в свою очередь на востоке страны только местами возможны дожди, а воздух прогреется до +22 градусов.

После нескольких теплых дней в начале будущей недели температура воздуха вновь понизится, но по-прежнему сохранится чуть выше нормы.

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