В воскресенье в Латвию начнет поступать теплый воздух с юго-востока Европы, поэтому в понедельник и вторник температура воздуха повысится до +21..+26 градусов, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
В субботу еще будет облачно, местами в Курземе пройдут дожди.
После прохладной ночи температура воздуха днем поднимется до +17..+20 градусов.
В воскресенье во многих регионах ожидается дождь, в Курземе - сильный, в свою очередь на востоке страны только местами возможны дожди, а воздух прогреется до +22 градусов.
После нескольких теплых дней в начале будущей недели температура воздуха вновь понизится, но по-прежнему сохранится чуть выше нормы.