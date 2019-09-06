Синоптики: в ночь на субботу ожидается сильное похолодание

В ночь на субботу, 7 сентября, температура в Латвии упадет до +4..+9 градусов, на побережье - до +9..+13 градусов, прогнозируют синоптики
.Ночью и с утра в Курземе ожидается дождь, а на остальной территории страны суббота пройдет без существенных осадков. Небо будет частично затянуто облаками, и будет светить солнце.
Днем ожидается слабый или умеренный южный ветер, а температура воздуха составит +17..+21 градус.
В Риге в субботу ожидается частично солнечная погода, без осадков. Температура воздуха в столице ночью составит +10 градусов, а во второй половине дня поднимется до +20 градусов.