В Латвии зарегистрирована самая низкая за три месяца температура

В субботу в 6 часов утра на Мадонской метеостанции термометр показал +2,5 градуса, и это самая низкая зарегистрированная в Латвии температура с 3 июня, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На большей части страны температура утром в субботу составляла +4..+9 градуса, на побережье до +12, в Риге было +10.
Как сообщалось, во второй половине дня в Латвии потеплеет до +17..+21 градуса.
В Риге будет сухо и солнечно, хотя постепенно небо затянется облаками. Воздух прогреется до +20 градусов.