Сб, 7.09.2019
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В Латвии зарегистрирована самая низкая за три месяца температура

Мороз. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В субботу в 6 часов утра на Мадонской метеостанции термометр показал +2,5 градуса, и это самая низкая зарегистрированная в Латвии температура с 3 июня, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На большей части страны температура утром в субботу составляла +4..+9 градуса, на побережье до +12, в Риге было +10.

Как сообщалось, во второй половине дня в Латвии потеплеет до +17..+21 градуса.

В Риге будет сухо и солнечно, хотя постепенно небо затянется облаками. Воздух прогреется до +20 градусов.

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