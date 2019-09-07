Сб, 7.09.2019
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В воскресенье будет более облачно и тепло

ФОТО: Pixabay

В воскресенье, в День отца, в Латвию поступят более теплые и влажные воздушные массы, местами пройдут кратковременные дожди, прогнозировали синоптики.

Небо будет облачным, но выглянет и солнце. Во второй половине ночи и с утра дожди пройдут в западной и центральной части страны, вечером в воскресенье и в ночь на понедельник возможны грозы.

В ночь на воскресенье температура воздуха составит +8..+15 градусов, днем воздух прогреется до +19..+24.

В Риге будет облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь Температура ночью опустится до +14 градусов, во второй половине дня поднимется до +24 градусов.

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