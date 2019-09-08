Воскресенье будет облачным, но теплым

Будет преимущественно облачно, особенно в Курземе, где также ожидается кратковременный дождь. Кратковременные дожди пройдут во многих местах страны, к тому же местами могут пройти и грозовые ливни.

Будет дуть медленный восточный, юго-восточный ветер, в Курземе ожидается медленный ветер.

В Риге облака будут пронизывать солнечные лучи, существует маленькая возможность осадков. Столбик термометра поднимется до отметки в +23 градуса.