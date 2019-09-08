Воскресенье будет облачным, но теплым

В воскресенье, 8 сентября, в Латвии температура воздуха повысилась до +21..+24 градусов, более прохладная погода сохранится в Курземе, где воздух прогреется до +18..+21 градуса, прогнозируют синоптики.
Будет преимущественно облачно, особенно в Курземе, где также ожидается кратковременный дождь. Кратковременные дожди пройдут во многих местах страны, к тому же местами могут пройти и грозовые ливни.
Будет дуть медленный восточный, юго-восточный ветер, в Курземе ожидается медленный ветер.
В Риге облака будут пронизывать солнечные лучи, существует маленькая возможность осадков. Столбик термометра поднимется до отметки в +23 градуса.
На погодные условия влияет антициклон в России и небольшой циклон в Польше. Атмосферное давление в Латвии составляет от 763 миллиметров ртутного столба на уровне моря на юге Курземе до 769 миллиметров у границы с Россией.